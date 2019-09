Prantsusmaa peatreener USA-ga mängust: võimatu missioon, mida üritame võita

"Olen palunud oma mängijatel pead mitte norgu lasta, sest me peame kiiresti kosuma ja kaotusest (Austraaliale 98:100 - toim.) üle saama," sõnas Collet USA matši eel L’Equipe`ile.

"Me pole USA vastu mõistagi favoriidid, sest meie vastas on turniiri tugevaim meeskond, kuid me ei lepi kaotusega enne, kui lõpuvile on kõlanud," jätkas peatreener. "Ameeriklased on meistrid kiiretempolises mängus. Meie peame sellele vastu astuma ja selleks, et seda suuta, vajame tugevaid jalgu. Üritame võimatu missiooniga hakkama saada. Me teame väga hästi, mis on kaalul."

USA koondise viimane suurturniiri kaotus pärineb 2006. aasta MMilt, kus poolfinaalis alistuti Kreekale 95:101.

Tänane USA - Prantsusmaa veerandfinaal algab kell 14.