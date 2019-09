Prantsusmaa peatreener: ma ei taha otsida vabandusi, kuid Argentinal oli üks puhkepäev rohkem

Kui Collet`lt küsiti, kas argentiinlaste üks lisapuhkepäev mängis rolli, vastas treener: "Kindlasti. Ma ei taha vabandusi otsida, kuid ma tõesti arvan, et see oli oluline. Minu arvates ei ole õiglane, kui üks poolfinalist saab ühe päeva rohkem puhata ja mänguks valmistuda. Lisaks pidime meie kaheksa tundi reisima."

Kui Argentina mängis oma veerandfinaalkohtumise Serbia vastu teisipäeval, siis Prantsusmaa kohtus tiitlikaitsja USA-ga üleeile ehk kolmapäeval.

"Meie jätsime eile õhtul ka treeningu ära, sest mängijad olid väga väsinud. Aga Argentina koondise ees müts maha - nad tegid suurepärase mängu ja väärisid võitu. Me ei suutnudki nende agressiivsusega harjuda. Me pidanuksime palli paremini liigutama ja muidugi ka paremini viskama," tõi Collet välja kaotuse põhjused. Peatreener lükkas samas kategooriliselt ümber vihjed, et meeskond läks pärast USA alistamist argentiinlasi mütsiga lööma.

Prantsusmaa peab nüüd kolmanda koha mängus kohtuma Austraaliaga. Kullale mängivad Argentina ja Hispaania.