Prantsusmaa korvpallikoondise peatreener kritiseeris MMi korraldajaid

Prantslaste peatreener Vincent Collet ütles, et ameeriklased on turniiri kõige ohtlikumad vastased, kuid nad ei kavatse ilma võitluseta alla anda.

"Meil tuleb veerandfinaalis rinda pista turniiri tugevaima meeskonnaga, kuid me ei lepi kaotusega enne, kui lõpuvile on kõlanud. Seni kuni me pole kaotanud, oleme elus," lubas Collet ameeriklastele lahingu anda.

Ühtlasi viskas Collet kivi korraldajate kapsaaeda. "Mis mind häirib, on homne reisimine. Tänu korraldajatele viiakse meid tagasi Shenzheni ja sealt siis bussiga Dongguani. Seega tuleb lisaks matši väsimusele hakkama saada ja reisiväsimusega, samas kui ameeriklased on juba mängupaigas. Aga me anname endast kõik, et sellest lootusetust seisust välja tulla," sõnas peatreener.

USA ja Prantsusmaa veerandfinaal on kavas kolmapäeval, siis mängivad ka Austraalia ja Tšehhi. Homme selgitavad esimesed poolfinalistid Argentina-Serbia ja Hispaania-Poola.