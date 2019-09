Prantslaste täht triumfist USA üle: kui järgmise mängu kaotame, naaseme Pariisi ikka luuseritena

"Me võitsime veerandfinaali, aga kui järgmises ringis kaotame, naaseme Pariisi ikka luuseritena," rääkis kohtumises 22 punkti toonud Evan Fournier.

"Oleme seda sama juba varasemalt kogenud, kui eelmisel MM-il poolfinaalis Serbiale alla jäime. Ilmselgelt on see kogemus, mis meile palju õpetas," vihjas Fournier 2014. aasta suurturniirile, kus veerandfinaalis alistati suursoosik ja korraldajamaa Hispaania, aga nelja parema hulgas kaotati Serbiale. "Meil oli vahepeal probleeme kohanemisega muutustega, mida ameeriklased kaitses tegid, aga me ei andnud kordagi alla."

18 silma visanud Nando De Colo jätkas samal toonil. "Saime väga suure võidu, aga see pole veel läbi. Sellepärast me ei tähistagi nagu hullumeelsed, sest pikk tee on veel ees."

"Oleme õnnelikud, aga riietusruumis rääkisime juba järgmisest kohtumisest," lausus koondise peatreener Vincent Collet. "Viis aastat tagasi kogesime Hispaanias midagi sarnast. Olime ülimalt õnnelikud, kuid poolfinaalis läks 15 minutit aega, et mängu sisse saada."

"Me ei taha enam sama viga teha," lisas 56-aastane peatreener. "Teame, et Argentina on väga kogenud meeskond. Argentiinlased on harjunud suurte mängudega nii MM-il kui olümpial. Lisaks on neil (Luis) Scola, kes juba toona oli koondise rivistuses."

Argentina ja Prantsusmaa vaheline poolfinaal mängitakse reedel. Teise finalisti selgitavad Hispaania ning Austraalia.