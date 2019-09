Pettunud USA korvpallijuht saatis koondisest loobunud mängijatele karmi sõnumi

35 esialgses nimekirjas olnud mängijast sõitis Hiinas peetavale MM-ile vaid 4.

"Ma jätan meelde, kes pidid meiega sõtta tulema, aga ei näidanud oma nägu. Saime paljudelt mängijatelt kinnituse, et nad tulevad MM-ile. Sellel hetkel tundsin üsna kindlalt, et saame välja panna hea tiimi. Keegi ei osanud nii palju loobumisi ette näha," vahendas Colangelo sõnu uudisteagentuur AP.

"Lasen asjadel settida, aga loomulikult mõtlen ka tuleviku peale. Peame Tokyo olümpiaks asjad korda saama. Minu jaoks oli tänavune tulemus suur pettumus, kuigi koondislased tegid kõik, mis võimalik," lisas ta.

Colangelo ütles veel ühe lause, mis kõlab lausa ähvardavana: "Küsimus on sama palju selles, keda me ei taha, kui selles, keda me tahame."

Tegelikkuses ei saa Colangelo siiski karmi kätt näidata. NBA-s on mängijatel palju võimu ja sama on kehtinud ka USA korvpallikoondise komplekteerimise puhul.

Oletades, et näiteks viimasel hetkel MM-ist loobunud De'Aaron Fox teeb suurepärase hooaja, tõuseb NBA parimate mängujuhtide sekka ja soovib olümpial osaleda, siis ta ka osaleb.

Koondise suurim eesmärk on olümpiaks enda rüppe saada siiski ennast juba tõestanud tipud, eesotsas LeBron Jamesi ja Stephen Curry'ga. Ka nende puhul ei tohiks Colangelol erilist sõnaõigust olla, otsuse teevad pallurid.