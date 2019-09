OTSEBLOGI | Korvpalli MM-i teine poolfinaal: suurepärast turniiri tegev Argentina võitis Prantsusmaa vastu avapoolaja

Korvpalli MM: Argentina - Prantsusmaa

Scola ja Campazzo eksivad kaugvisetel.

Argentina võtab 60:46 eduseisus mõtlemisaja. 1.43 jääb kolmanda veerandi lõpuni.

60:45. Campazzolt kolmene.

57:45. Ntilikina tabab.

57:42. Scola teenib taas vabavisked ning ei eksi.

3. veerandi lõpuni jääb kolm ja pool minutit.

55:42. De Colo ei eksi vabaviskejoonel.

55:40. Deck nõelab kolmesega.

52:40. Fournier toob prantslasi pisut lähemale.

Campazzo eksib kaugviskel, muidu võiks vahe olla juba 17 punkti...

52:38. Argentina edu juba 14 punkti. Gallizzi tabas vabavisked.

Prantsusmaa kasutab mõtlemisaega, kui kolmandast veerandist on mängitud neli minutit.

50:38. Teist poolaega suurepäraselt alustanud Vildoza tabab vabavisked.

48:38. Scola tabab kolmese, tema arvel 16 punkti.

45:38. Batum vastab samaga.

45:35. Vildoza tabab kolmese.

42:35. Albicy tabab kaugelt. Prantslaste kolmesed täna vaid 20% (15/3).

42:32. Vildoza tabas kolm vabaviset. Senine mängu suurim vahe.

Teine poolaeg algas.

Vanameister Scola arvel on juba kaksikduubel - 13 punkti ja 10 lauda. Prantslaste tulemuslikum on olnud Fournier 9 punktiga, kuid tema visketäpsus mängust on seni vaid 31% (4/13).

Avapoolaja statistika võrdlus (Argentina sinises):

Campazzo tabab keskväljalt! Avapoolaeg Argentinale 39:32.

36:32. Delia surub palli korvi.

34:32. Ntilikina toob parntslased kahe punkti kaugusele.

Alab avapoolaja viimane minut.

34:30. Nüüd tabab Fournier raske viske.

34:28. Brussino lükkab palli korvi.

Fournier eksib ka kaugviskel.

Fournier eksib, tema visked mängust 11-st 3 (27%).

32:27. Gobert tabab kahest vabaviskest ühe ja avab alles oma punktiarve.

31:26. Ntilikina vähendab vahet.

32:26. Scola tabab kahest vabaviskest ühe. Teise veerandi lõpuni jääb 3.42.

31:24. Scola tabab vabavisked.

29:24. Deck viib argentiinlased viie punktiga ette. Prantsusmaa võtab teise veerandi keskel mõtlemisaja.

27:24. Laprovittolalt kaks punkti.

25:24. Delia tabab veaga, vabavise sisse ei kuku.

23:24. Prantsusmaa pääseb pika pausi järel juhtima Lessorti pealtpaneku järel.

23:22. Fournier korvi alt.

23:20. Labeyrie upitab Fournier kolmese korvi.

Avaveerandi statistika (Argentina sinine):

23:18. Vildoza tabab.

Vildoza eksib kaugviskel ning avaveerand on lõppenud Argentina 21:18 juhtimisel.

21:18. De Colo tabab vabavisked.

Scola on lühikeselt puhkepausilt tagasi ja teeb vea.

21:16. Deck ja Fournier tabavad.

Lessort viskab mõlemad vabavisked mööda, võtab lauapalli, kuid viskab ka korvi alt mööda.

19:14. Deck kasvatab argentiinlaste eduseisu.

17:14. Fournier tabab läbimurde järel.

17:12. Scola tabab kahese veaga ja vabaviske otsa.

14:12. Labeyrielt teine kolmene.

3.34 jääb avaveerandi lõpuni.

14:9. De Colo vähendab prantslaste kaotusnumbreid.

14:7. Campazzo tabab läbimurde järel.

12:7. Delia surub palli korvi Scola söödu järel.

10:7. De Colo tabab mõlemad vabavisked.

10:5. Vahetusest sekkunud Labeyrie tabab kolmese.

10:2. Scola tabab taas, temalt juba 7 punkti. Prantsusmaa on sunnitud kolmandal minutil aja maha võtma.

8:2 Argentinale. Campazzo tabas kaugviske.

5:2. Scola kiirrünnakust veel kaks punkti.

3:2. Vanameister Scola tabab kahese koos veaga ja vabaviske otsa.

0:2 Ntilikina viib prantslased juhtima.

Mäng algas!

Prantsusmaa alustab viisikuga Batum, Fournier, Gobert, Ntilikina ja M`Baye. Argentina Campazzo, Brussino, Delia, Garino ja Scola.

Ülevaade, mis juhtus esimeses poolfinaalis:http://www.delfi.ee/article.php?id=87421485

Tere päevast kõikidele korvpallisõpradele! Argenina ja Prantsusmaa mänguni on jäänud pool tundi.