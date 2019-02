OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis võitis Gruusia vastu poolaja. Kas koduse kaotuse eest suudetakse võtta revanš?

Korvpalli MM-valikmäng Gruusia - Eesti

Ivar Jurtšenko: Viimane minut läks käima ja Gruusia ei jõudnud 24 sekundiga viskele. Sokk võttis aja maha. Tuleb põnevik Vabariigi aastapäeva tähistuste vahele.

Ivar Jurtšenko: 77:77 McFadden vabaviskejoonelt viigistas.

Ivar Jurtšenko: 75:77 Drellilt kolmene ja minna 1.35. Koondis on võidelnud isuga!

Ivar Jurtšenko: Saime kaitses pidama ja siin võib minna ühe viske mänguks... nagu Serbiaga.

Ivar Jurtšenko: Eesti rünnak jooksis kinni, Drelli pallikaotus. Mängida 2.40.

Ivar Jurtšenko: 75:74 Gruusia punktiga ette, McFaddeni arvele punktid.

Ivar Jurtšenko: Kaitses Keedusele ebasportlik McFaddeni takistamisel.

Ivar Jurtšenko: Keedus sai päris vabalt panna kolmest, aga ei kuku kohe kuidagi.

Ivar Jurtšenko: 73:74 Tsintsadze aeglaste sammude pealt, paarilt meetrilt.

Ivar Jurtšenko: Publikut köetakse üles, et Gruusia ikka võidu kätte saaks.

Ivar Jurtšenko: 71:74 Kullamäe vabaviskejoonelt. Gruusia minutiline aeg, minna 4.55.

Ivar Jurtšenko: Gruusial on esimest korda veerandajal vead täis. Ja nüüd tuleb teravalt mängida.

Ivar Jurtšenko: 71:72 Shermadini korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 69:72 Hea võitlus ründelauas. Kajupank vabaviskejoonel 1/2.

Ivar Jurtšenko: 69:71 Kitsing omas mahlas, kolmeneeeeeeee!

Ivar Jurtšenko: 69:66 Sanadze võttis Drelli õhku ja sopsas keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko: 69:68 Drell keskpositsioonilt. Hästi kannatas Shermadini vastu viskega. Tubli poiss!

Ivar Jurtšenko: Paasoja viies viga ja pingile. Normaalaega minna 7.18.

Ivar Jurtšenko: 67:66 Kullamäe ründelauas. Grusiinidel hakkab kerge pinge sisse tulema.

Ivar Jurtšenko: 67:64 Sanadzelt kolmene, 45-kraadi pealt.

Ivar Jurtšenko: 64:64 Drell korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 64:62 McFadden vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: Paasoja sai neljanda vea, Sokk ütles pingilt, et nad mehi vahetaks.

Ivar Jurtšenko: 62:62 Drell keskpositsioonilt, otsajoone juurest.

Ivar Jurtšenko: Neljas veerand algas, meil välajul - Drell, Paasoja, Nurger, Kullamäe ja Keedus.

Ivar Jurtšenko: Gruusia juhib kolme veerandaja järel 62:60. Oleme jäänud surve all, aga veel pole hullu. Esimene veerand läks ka raskelt.

Ivar Jurtšenko: 62:60 Vastaste 17-aastane noormees korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 60:60 Kullamäe korvi alt.

Ivar Jurtšenko: McFadden eksis mõlemal vabaviskel.

Ivar Jurtšenko: 60:58 Berishvili kolmene.

Ivar Jurtšenko: 57:58 Kullamäe poolkiirest keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko: 57:56 Shermadini vabaviskejoonel 1/2.

Ivar Jurtšenko: Grusiinid said avapoolajal 15 vabaviset, teisel poolajal tundub tulevat vähemalt sama palju.

Ivar Jurtšenko: 56:56 Nurger keerutas kenasti korvi all kahe mehe vahel. Vasakuga poolhaak.

Ivar Jurtšenko: Oleme kolmandal veerandil kuue punkti peal. Mängitud pea 6 minutit.

Ivar Jurtšenko: 56:54 McFadden vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 54:54 Õnnega pooleks kaks punkti, aga Paasoja oli ründelauas õigel ajal õiges kohas.

Ivar Jurtšenko: 54:52 McFadden läbiminekust ja Sokk võttis aja maha. Veerandaega minna veel 5.34.

Ivar Jurtšenko: 52:52 Shermadini taaskord vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: Keedust oleks vaja. Mulle tundub nii. Eelmisel korral kui ta tuli, siis läksid kaitses teatud asjad tööle.

Ivar Jurtšenko: 50:52 Shermadini vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: Treier teenis neljanda vea ning läks pingile, sisse Drell.

Ivar Jurtšenko: Kullamäe puhkama ja Laane sisse. Kullamäel juba 5 pallikaotust.

Ivar Jurtšenko: 48:52 Kullamäe kiirrünnakust peaaegu kolmene.

Ivar Jurtšenko: 48:50 Tsintsadze super eeltöö ja Shermadini pealt.

Ivar Jurtšenko: 46:50 Tsintsadze vabaviskejoonelt 2/3.

Ivar Jurtšenko: Tsintsadze võttis kolmese taga Kullamäelt vea välja.

Ivar Jurtšenko: Pooleteise minutiga oleme juba kolm viga ära teinud.

Ivar Jurtšenko: 44:50 Kullamäe läbiminek ja vise blokeeritakse, aga langev pall. Kotis.

Ivar Jurtšenko: 44:48 Shermadini üle Kajupanga pealt. Meil esimese minutiga paar halba lahendust.

Ivar Jurtšenko: Pall mängus.

Ivar Jurtšenko: Eesti alustab teist pooaeg koosseisus - Kitsing, Kajupank, Treier, Kullamäe ja Paasoja.

Ivar Jurtšenko: Üks väga tähelepanuväärne võrdlus esimesest poolajast. Meil pingilt abi 23 punkti ja Gruusial vaid 1 punkt.

Ivar Jurtšenko: Kohtunike vile käis ja kolm minutit teise poolaja alguseni.

Ivar Jurtšenko: Siin nad on, tänased mängumehed!

Ivar Jurtšenko: Pallikaotusi on meil 7, avaveerandil oli juba 5. Teisel veerandil saime asja paremaks ja kohe mõjus. Gruusial pallikaotusi 9, teisel veerandil lisandus 6. Visketabavus väljakult meil 51,5 protsenti (17/33), see toidab. Grusiinide viskeprotsent 41,4 (12/29).

Ivar Jurtšenko: Meie resultatiivseim avapoolajal 10 punktiga Kitsing, 7 punkti Nurgerilt, 6 punkti Kullamäelt ja Paasojalt. Käe said valgeks kõik kümme meest! Vastastel on Sanadze arvel 16 punkti, Shermadini kontos 11 punkti ja 7 lauapalli.

Ivar Jurtšenko: Serbia samal ajal Belgradis midagi saatuse hooleks jätta ei taha. Poolaeg võideti Iisraeli vastu 49:33. https://twitter.com/FIBAWC/status/1099696847810060288

Ivar Jurtšenko: Korralik teine veerandaeg ja Eesti võidab Gruusia vastu poolaja 48:42. Lõpu eel tegi halva vea Treier, kes kinkis vastastele kaks vabaviset. Pikalt sätiti ka mängukella, mis jäi 0,7 sekundi peale.

Ivar Jurtšenko: 41:48 Paasoja kiirest, Tsintsadze vastas sama kavala liigutusega.

Ivar Jurtšenko: 39:46 Kullamäe läbiminekust ja siis järgmisel rünnakul keskpositsioonilt otsa.

Ivar Jurtšenko: 39:42 Nurger sai kolmanda vea ja läks pingile. poolaega minna 2.10.

Ivar Jurtšenko: 38:42 Kajupangalt kolmene. Praegu asjad sujuvad. Ainult vead on täis ja grusiinid saavad palju vabakaid.

Ivar Jurtšenko: Keedus tegi väga hea vahetuse.

Ivar Jurtšenko: 38:39 Nii kui kaitse peab, siis kohe tuleb. Kitsingult nurgast kolmene ja Keedus kiirest otsa. Gruusia võttis aja maha. Minna poolaega 4.03.

Ivar Jurtšenko: 38:34 Hea lõige Tsintsadzelt ning pehme randmega pall korvis.

Ivar Jurtšenko: 36:34 Kitsingult ilusad liigutused ja vabavisked käes. Mõlemad sisse ka.

Ivar Jurtšenko: 36:32 Sanadze vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/1099690476817461248

Ivar Jurtšenko: 34:32 Drellilt vabavise ja Sutilt kolmene. Tuleb, tuleb. Poolaega minna 6.45. Vastaste peatreener Zouros võttis aja maha.

Ivar Jurtšenko: Tsintsadze tegi keskväljal vea Drelli vastu. Nüüd vaadatakse videokordust, kas jala tahapanek oli tahtlik võit mitte. Oli tahtlik ja viga on ebasportlik.

Ivar Jurtšenko: 34:28 Drell vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 34:26 Pallikaotused on väga valusad. Jälle Sanadze karistas vabavisetega.

Ivar Jurtšenko: 32:26 Sanadze vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: 30:26 Sanadzelt kolmene, aga Kitsing vastab kohe samaga.

Ivar Jurtšenko: 27:23 Korvi alt Drell. Teine veerand läks käima, meil väljakul - Drell, Laane, Keedus, Kitsing ja Sutt.

Ivar Jurtšenko: Vilemehed on Lätist, Türgist ja Horvaatiast. Mainime selle ka ära.

Ivar Jurtšenko: Veerandaeg Gruusiale 27:21. Meie viimased punktid tõi Kitsing vabaviskejoonelt. Algus on olnud ebavlev.

Ivar Jurtšenko: 27:19 McFaddenilt ja Sanadzelt kolmesed.

Ivar Jurtšenko: Algas veerandaja viimane minut.

Ivar Jurtšenko: 21:19 Laanelt kauge kolmene. Rünnak seisis, aga õnneks vise läks.

Ivar Jurtšenko: 21:16 Kaks korvi Paasojalt. Korra võttis palli puhtalt ära Tsintsadzelt.

Ivar Jurtšenko: 21:12 Shermadini vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: 19:12 Nurger upitas ründelauast palli sisse. Sai kaitses ka teise vea ja tema asemel sisse Kitsing.

Ivar Jurtšenko: 19:10 Shermadini pealt. Eesti koondis võttis aja maha. Veerandaega minna 3.49.

Ivar Jurtšenko: 17:10 Küll pudistame palli. Seekord Kajupank ja jälle tuli laviinina vastu.

Ivar Jurtšenko: 15:10 Valusad ründelauad ja lõpuks McFadden lahendas kolmesega ära.

Ivar Jurtšenko: 12:10 Nurgerilt nulli otsast kolmene. Seda oli praegu hädasti vaja.

Ivar Jurtšenko: 12:7 Shermadini korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 10:7 Veel üks halb pallikaotus, mille pealt kohe nõelati. Sanadze vabavisetest.

Ivar Jurtšenko: 8:7 Shermadini vabaviskejoonelt.

Ivar Jurtšenko: 7:7 Nüüd oli halb. Ise eksisime söödul ja siis võimaldasime kohe otsa 2+1 teha.

Ivar Jurtšenko: 5:7 Kullamäe keskpositsioonilt, katte tagant tulles jäi ruumi ja võttis viske.

Ivar Jurtšenko: 5:5 Treierilt 2+1 rünnak. Hästi lõpuni mängitud ja pani vabaviske ka sisse!

Ivar Jurtšenko: 5:2 Shermadini korvi alt.

Ivar Jurtšenko: 3:2 McFadden pani Kullamäe vastu raske kolmese ja publik läks kohe käima.

Ivar Jurtšenko: Pall on mängus!

Ivar Jurtšenko: Gruusial alustavad - Tsintsadze, Shermadini, McFadden, Sanadze ja Dvalishvili.

Ivar Jurtšenko: 0:2 Kenasti "vana" tehtud ja Nurger avas korvi alt mänguskoori.

Ivar Jurtšenko: Eesti koondise algrivistus - Kullamäe, Nurger, Paasoja, Treier ja Kajupank.

Ivar Jurtšenko: https://twitter.com/FIBAWC/status/1099683339630460928

Ivar Jurtšenko: Kahju! Soome mehepojad MM'ile ikkagi ei pääsenud. Võõrsil jäädi Venemaale alla 91:76. Mäng lagunes viimasel veerandajal, mis kaotati 11:33.

Ivar Jurtšenko: Läheb meeskondade tutvustamiseks ja hümnide ettemängimiseks! Pakuks, et saalis on 3500-4000 pealtvaatajat juba istet võtnud. Aga endiselt tullakse!

Ivar Jurtšenko: Kui Gruusial tuleb väljakule üks 17-aastane mängumees, siis meil on üks 18-aastane (Drell) ja kaks 19-aastast (Kullamäe ja Treier). Koondise kapteni rollis on täna praeguse koosseisu kõige eakam mängumees, 30-aastane Indrek Kajupank.

Ivar Jurtšenko: Veerand tundi kohtumise alguseni. Eesti koondise varumeeste taha on tekkinud Eesti fännide sektor. Hinnanguliselt pakuks, et seal on 25-30 eestlast. Küll nemad juba lärmi teevad!

Ivar Jurtšenko: Mis kinni ei jää, saab kinni löödud! Soome on neljanda veerandaja keskel Venemaa vastu peal 71:69. Tuleb thriller! Soomlasi rahuldab vähemalt kolme punktiline võit. https://twitter.com/FIBAWC/status/1099659335011987457

Ivar Jurtšenko: Mõlemad koondised jooksid väljakule. Viimased koosolekud on peetud ja mängu alguseni laias laastus 30 minutit. Kaua pole enam oodata! Rahvast koguneb ja mingit raamatukogu atmosfääri siin täna kindlasti ei tule. Saab olema meeleolukas.

Ivar Jurtšenko: Eesti koondis ei ole Thbilisis sugugi toetuseta! Eestlased on saalis omadele kaasa elamas. Fotol olevad mehed tulid Gruusiasse suusatama, aga hommikul avastasid end mõttelt, et ega me siia ju "päriselt" suusatama ei tulnud. Olulisemad asjad kõigepealt. Kui koondis vajab toetust, siis loomulikult kohale! Ja veel Vabariigi aastapäeval.

Ivar Jurtšenko: Võrreldes Serbia mänguga on Eesti koondisel tervelt viis meest puudu, kes etendasid väga olulist rolli. Selles plaanis on ütlemata keeruline. Õhulosse ehitada ei tasu. Teisest küljest pole ka Gruusia teab mis parimas koosseisus. Küll on neil olemas hästi toimiv kolmik - Shermadini, McFadden, Tsintsadze. Pakuks mängu eel võimalusi 60-40 Gruusiale.

Ivar Jurtšenko: Legendaarne hall väljast, foto tehtud täna hommikul, kui kõik oli vaikne ja rahulik. Praegu käib halli ümber kõva sagimine.

Ivar Jurtšenko: Käesolevas valiktsüklis on pealtvaatajate arvud Gruusia kodumängudel olnud väga soliidsed - Kreekaga 8650, Saksamaaga 8600, Serbiaga 8000, Iisraeliga 7135 ja Austriaga 2000. Täna Eestiga peaks tulema 5000 ja enam poolehoidjat. Ehk siis umbes sama palju kui meil värskelt Serbia mängus Saku suurhallis.

Ivar Jurtšenko: Soome korvpallikoondis mängib hetkel Venemaal Permis MM'ile pääsu nimel. Poolaja järel Soome ühega peal 38:37. Soomet rahuldaks kolmepunktiline võit ja siis oleks nad teist korda järjest MM-finaalturniiril. Eelmine kord pääsesid nad wildcardi ja rahapakiga, sel korral oleks sportlikult sees. Go Susijengi!

Ivar Jurtšenko: Tere pühapäeva pärastlõunat ja head Vabariigi aastapäeva! Alustame otseblogi Thbilisist, kus korvpalli rahvusmeeskond lõpetab MM-valiksarja. Mängupaigaks Sports Palace, mis mahutab 9700 pealtvaatajat. Hetkel veel inimtühi, aga mängu alguseni on veel poolteist tundi aega. Eesti koondis jõudis mõni aeg tagasi areenile.

Ivar Jurtšenko: https://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-thbilisis-janari-joesaar-jaab-mangust-gruusiaga-eemale-ning-siirdub-hoopis-hispaania-korgliigasse?id=85410871

Ivar Jurtšenko: https://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-thbilisis-gruusia-peatreener-zouros-eesti-on-valjakutseid-pakkuv-vastane?id=85415305

Ivar Jurtšenko: https://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/delfi-thbilisis-koondise-votmemangijaks-tousnud-kitsing-neil-see-uks-koll-on-temaga-tuleb-hakkama-saada?id=85414571

Ivar Jurtšenko: https://sport.delfi.ee/news/korvpall/mm2019/fotod-eesti-korvpallikoondis-sai-tunda-thbilisi-legendaarse-areeni-hongu?id=85413399