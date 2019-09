OTSEBLOGI | Austraalia asus korvpalli MM-i esimest poolfinaali juhtima, oodata on ülipõnevat teist poolaega

Korvpalli MM: Hispaania - Austraalia

Austraalia on väljakult viskeid tabanud 47 protsendiga, Hispaanial on see näitaja vaid 32. Üleplatsimees on seni Patty Mills 11 punkti, Matthew Dellavedova arvel on 6 punkti ja 5 resultatiivset söötu. Hispaanialo on Rubio toonud 9 punkti ja 4 söötu.

Ja poolaeg ongi läbi, Austraalia juhib 37:32.

Austraalia edu püsib, teisel veerandajal on südika esituse teinud vahetusmees Mitch Creek, kelle arvel on kaks punkti ja neli lauapalli. Hispaania mängi püsib üheksa punkti toonud Ricky Rubio õlul. Poolajani on pisut alla nelja minuti.

Nüüd on hoogu läinud Patty Mills, kes tegi kaks osavat korvi järjest. Tema arvel on nüüd kaheksa punkti. Austraalia juhib 6.15 enne esimese poolaja lõppu 27:22, Hispaania on sellel veerandajal veel nulli peal.

Esimene veerandaeg on läbi, selle võidab Sergio Llulli viimase sekundi kolmesest Hispaania 22:21.

Esimesed kaheksa minutit on olnud oodatult tasavägised: Hispaania juhib 15:14. Nüüd saavad oma oskusi näidata peamiselt pingimehed.

Juancho Hernangomes viib tabava kolmesega Hispaania 8:4 ette. Hispaania on kolme ja poole minutiga üritanud juba viit kolmepunktiviset, neist sisse on läinud kaks.

Mäng algas!

Hispaania algkoosseis: Ricky Rubio, Rudy Fernandez, Victor Claver, Juancho Hernangomez, Marc Gasol.Austraalia viisik: Patty Mills, Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Jock Landale, Aron Baynes.

Nonii! Ütleme tere ennelõunat kõikidele korvpallisõpradele! Hispaania ja Austraalia on MM-i poolfinaaliks valmis.