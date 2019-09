OTSEBLOGI | Ajaloolist saavutust ihkavad Austraalia ja Tšehhi selgitavad korvpalli MM-i viimase poolfinalisti, avapoolaeg austraallastele

KORVPALLI MM: AUSTRAALIA - TŠEHHI

67:57. Creek tabab kahese ja hoiab austraallaste 10-punktilist eduseisu.

63:53. Tšehhid on otsustavat veerandaega alustanud hästi!

63:48 - selle seisuga lõppeb kolmas veerandaeg. Austraalia poolt võimsad 10 minutit, kui tšehhide vastu visati koguni 30 silma.

60:44. Goulding vastab sellele kohe kiire kolmesega.

57:44. Satorawsky tabab ühe vabaviske ja lõpetab Tšehhide põua.

55:43. Ingles leiab Boguti ilusa sööduga, kes korvi alt ei eksi. Tšehhidel on käsil väga valus periood ning neil on hädasti korvi vaja, et kaotusseis ei käriseks veel suuremaks.

51:43. Gouldin tabab kolmese ja kasvatab austraallaste eduseisu, kellel on käsil 8-0 spurt.

48:43 Austraalia pääseb viiega ette, mis on ühtlasi suurim vahe tänases mängus.

43:43. Schilb murrab edukalt korvi alla ja viigistab seisu.

39:36. Baines läheb esimese austraallasena täna vabaviskejoonele ja toob kaks punkti juurde.

36:34. Mills jäetakse kolmese joone taha vabaks ja austraallane karistab kohe ära.

33:32. Auda toob järjekorded punktid tšehhidele.

Teine poolaeg on alanud! Palli paneb mängu Tšehhi.

Esimene poolaeg läbi! Auda toob korvi alt viimasel sekundil veel kaks punkti juurde ja vähendab tšehhide kaotusseisu. Avapoolaeg austraallastele 33:30.

33:28 Landale lõpetab kiirrünnaku pealtpanekuga ja kasvatab Austraalia eduseisu.

29:28 Goulding toob raske viskega kaks punkti juurde.

27:26 Mills tabab taas kolmese ja viib austraallased juhtima.

22:24 Auda tabab mõlemad vabavisked.

17:19 Pumprla toob kiirrünnakus kaks punkti juurde ja viib tšehhid ette.

17:17 Kay toob veerandaja lõpetuseks austraallastele kaks punkti pealtpanekuga juurde. Kiirelt möödunud esimene veerandaeg lõppeb viigiseisul.

15:17 Pumprla kahesest pääseb Tšehhi juhtima.

15:15. Mills toob järjekordsed punktid ja Austraalia 15 silmast koguni 13 on toonud just tema!

13:13. Auda toob korvi alt kaks punkti ja viigistab seisu.

13:8. Mills tabab veel ühe kolmese.

8:8 Mills tabab kolmese ja viigistab seisu.

6.32 mängitud, Tšehhi on juhtimas 6:3.

Kohtumine on alanud!

Tervist, korvpallisõbrad! Peagi on algamas korvpalli MM-i viimane veerandfinaali Austraalia ja Tšehhi vahel.