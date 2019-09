NBA eksjuht: FIBA tegi korvpalli MM-iga suure vea

"FIBA eksis, kui pani MM-i paaritutele aastatele. Tulemusena palutakse mängijatelt, et nad osaleksid MM-il, siis teeksid ära oma klubihooaja ja lõpuks läheksid kohe olümpiale," rääkis Stern.

"Arvan, et see pani paljusid mängijad tundma, et nad peavad tegema valiku MM-i ja olümpia vahel," lisas ta.

Pikka aega peeti korvpalli MM-i paarisaastatel, kaks aastat enne ja pärast olümpiat. FIBA põhjendas muutust sellega, et saada välja jalgpalli MM-i varjust, mis toimus kuu-kaks enne korvpalli MM-i.