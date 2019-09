MMil konkurentsist langenud Kreeka korvpallikoondis nõuab kohtunike karistamist

Kreeka pidi vahegrupist edasipääsuks alistama Tšehhi 12 punktiga, kuid suutis võita vaid 84:77. Kreeklasi häiris kohtunike tegevuses kõige enam, et lõpuveerandil kukutati vigadega välja nende tähtmängija Giannis Antetokounmpo.

"Sellisele mängijale lihtsalt ei saa selliseid vigu vilistada!" kurjustas Kreeka peatreener Thanasis Skourtopoulos. "Ta (Antetokounmpo) läheb igas mängus platsile võitlema, kuid ta ei pälvi seda austust, mida ta väärib. Ma räägin talle vilistatud kolmandast ja viiendast veast."

Kreeka korvpallikoondise pressiesindaja kinnitas hiljem uudisteagentuurile France-Presse, et nad on pöördunud FIBA poole nõudmisega, et tänase mängu kolm vilemeest sel MMil enam õigust mõista ei saaks.