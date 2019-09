MM-i korraldust kritiseerinud serblaste peatreener jättis meeskonna treeningu ära: ainult hull sunniks oma mängijaid seda läbi elama

"Kui mäng lõppeb kell 11 õhtul, siis sa lõpetad oma õhtusöögi südaööks ja voodisse jõuad kell 1 öösel. Hommikul kell 6.30 on äratus, seejärel tuleb sõita kaks tundi lennujaama, siis kaks tundi lennata ning siis veel tund aega pagasit oodata ja pärast veel tunnikese jagu taas bussiga sõita," rääkis Djordjevic.

"Lõpuks jõuame kell pool 2 päeval hotelli ja kella kolmeks saame lõuna söödud ning seejärel on juba kella neljaks korraldajate poolt meile määratud trenn. Ainult hull treener sunniks oma mängijaid seda kõike läbi elama," põhjendas otsust kogenud serblane.

Tegu pole esimese korraga, kui Djordjevic tänavusel MM-il toimunut kritiseerinud on. "Ma ei tea, mida nad (FIBA - toim.) tahavad selle süsteemiga saavutada. Meil on turniiril 12 meeskonda, kes kaotavad väga suurte skooridega. Kaotada kaks mängu 40 või 50 punktiga ei ole kindlasti hea ning ei aita neid rahvuskoondiseid mingilgi määral," avaldas Djordjevic nädala alguses arvamust, et MMil ei peaks mängima 32 riiki.

Serbia koondis alistas täna 90:47 Puerto Rico ja kindlustas pääsu veerandfinaali.