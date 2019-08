Kui veel aasta-paar tagasi võis eeldada, et Hiina hiiglaslik turg ja sealsed sponsorid meelitavad tänavu just seal toimuvaks korvpalli-MM-iks kokku hirmuäratava USA koondise, siis tegelikkus on olnud risti vastupidine: staarid on teatanud üksteise järel loobumisest ning peatreener Gregg Popovich peab hakkama saama täiesti teise-, kui mitte isegi kolmandajärgulise koosseisuga.