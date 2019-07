Leedu teatas koondise esialgse koosseisu korvpalli MMiks

"See nimekiri on treenerite vahelise pika arutelu lõpptulemus. Kõik nimekirjas olevad mängijad tegid hea hooaja ja väärivad kohta koondises. Arturas Gudaitise ja Jonas Maciulise osalemine on siiski ebaselge, sest nad ravivad endiselt vigastust," teatas Adomaitis, vahendab FIBA kodulehekülg.

Leedu koondise suurimad tähed on Memphis Grizzliese tsenter Jonas Valanciunas ja Indiana Pacersis mängiv Domantas Sabonis.

Leedu meeskond kuulub 31. augustil Hiinas algaval MMil surmagrupiks tituleeritud H-gruppi koos Austraalia, Kanada ja Senegaliga. Edasi pääsevad igast alagrupist vaid kaks paremat.

Leedu koondise koosseis: Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, Žygimantas Janavičius, Marius Grigonis, Renaldas Seibutis, Adas Juškevičius, Jonas Mačiulis, Arnas Butkevičius, Rokas Giedraitis, Edgaras Ulanovas, Domantas Sabonis, Eimantas Bendžius, Mindaugas Kuzminskas, Gytis Masiulis, Paulius Jankūnas, Jonas Valančiūnas, Martinas Geben, Martynas Echodas ja Artūras Gudaitis.