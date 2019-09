Leedu koondislane kirus kohtunikke: täna ei mängitud korvpalli

"See ei olnud korvpall. Kohtunikud lasid meil mängida Austraalia stiilis: see oli liiga füüsiline," kurjustas Grigonis. "See viis mind rütmist välja."

Samas lisas Kaunase Žalgirise mängumees, et ainult kohtunike kaela ei saa tänast kaotust ajada: "Aga ma ei tahaks kõike vilepartii süüks panna. Austraalia oli meist lihtsalt parem."

Alagrupist teisena edasi pääsenud Leedu mängib L-vahegrupis veel Prantsusmaa ja Dominikaani Vabariigiga.