Kõva löök Venemaa koondisele: Šved ei saa MMil mängida

30-aastast Švedi ootab hüppeliigese vigastuse tõttu vähemalt nelja nädala pikkune mängupaus.

"Ma ei suuda sellele isegi mitte mõelda, et mul jääb MM vahele. Olen niivõrd kurb," sõnas Šved. "Töötasin suvel individuaalse treeningplaani alusel väga tugevasti. Hüppeliiges tegi tugeva füüsilise koormuse puhul valu, kuid see läks järjest kergemaks ning ma lootsin, et suudan koondisega liitumise eel paraneda."

"Kahjuks ma aga arstlikku kontrolli ei läbinud ja tohtrid ei luba mul enam treenida," lisas Venemaa korvpallitäht.

Korvpalli MM algab Hiinas 31. augustil. Venemaa koondis kuulub B-alagruppi koos Argentina, Lõuna-Korea ja Nigeeriaga.