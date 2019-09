Korvpalliliidu peasekretär: loodame kuue kuni kümne aasta pärast MM-il mängida

"Olla seal kõige esimene ühes kõige olulisemas kategoorias, mis on poisid, ehk tulevik, siis mina julgen ennustada, et lähiajal teeb suure hüppe ka meeste koondis," vahendab Kuhi sõnu ERR-i spordiportaal.

"Tore on kuulda fakti, et oleme teinud väga suure arengu. Ühel aastal tegime +19 kohta ja nüüd +10 ja see on väga tore, aga kaugel sellest me ei ole rahul. Korvpall 2030 strateegia näeb ette, et kuue kuni kümne aasta pärast mängime me maailmameistrivõistlustel."

Hetkel tegeleb korvpalliliit uue peatreeneri otsingutega, mis Kuhi sõnul jõuavad lõpule hiljemalt kuu aja jooksul. "Korvpalliliidu juhatus kogunes mõni nädal tagasi ja vaatas üle laekunud avaldused, mida oli 18. Seal oli nii eestlasi, kui ka päris palju välismaalasi. Tänaseks oleme jõudnud kuue kuni kaheksa nimeni, teeme taustauuringuid, peame läbirääkimisi ning loodame, et lähinädalatel või kuu jooksul saame välja tulla uue nimega, kes hakkab juhendama Eesti rahvuskoondist."

