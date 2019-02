Kui tsiteerida klassikuid, siis mõlemad olid eriti magusad. Gruusia mängu tegi eriliseks Vabariigi aastapäev. Novembrikuise koduse kaotuse eest saadi revanš 84:77. „Külmavärinad on peal,“ tunnistas Gruusia alistamise järel Indrek Kajupank. „Ma pole kunagi Vabariigi aastapäeval mängima pidanud. Ja nüüd Gruusia nende kodus kotti panna, see on vägev,“ õhkas koondise kapten rahulolevalt.

Poole aastaga võib palju muutuda. Mullu septembris olime ahastuse äärel, kui koondis jäi kodus 43 punktiga alla Saksamaale ning samas mängudeaknas alistuti suurelt ka Serbiale. Olime Euroopa tasemest just kui valgusaastate kaugusel. Tegelikkuses reageeriti üle, ent seegi on vahest vajalik. Noored mehed said mänguväljakul omad vitsad, korvpalli ümber toimetavad inimesed leidsid aega kainestavalt asjad üle mõelda.