Korvpalliajakirjanik: vägeva MM-i teinud Luis Scola vastu tunneb huvi Madridi Real

Nimelt on Hispaania korvpalliajakirjaniku Carlos Sanchez Blasi andmetel vanameister Scola ja Hispaania valitsev meisterklubi Madridi Real omavahel läbirääkimistes argentiinlase võimaliku liitumise osas. Scola vastu on suurklubi huvi tundnud varemgi.

Ta on Madridi meeskonna spordidirektori Juan Carlos Sancheze huviorbiidis olnud pikalt ning mees soovis Scolat palgata juba viis aastat tagasi. Ajakirjaniku sõnul olid Sanchez ja Scola suhtluses ka vahetult enne tänavust MM-i. Madridis ootaks teda ees mitu koondisekaaslast - Facundo Campazzo, Gabriel Deck ja Nicolas Laprovittola.

Scola palkamine pole aga lihtne. Nimelt on Scola ise andnud märku, et soovib karjääri jätkata Hiinas (kuulub Shangai Sharksi ridadesse - K.R.), sest teenistus Hiinas on korralik ning lisaks ei ole seal nii pikad ja nõudlikud hooajad kui Euroopas.

Argentiinlane on saanud suvel ka mitmeid pakkumisi, seda nii Hiinast kui Argentinast. Scola teenetest on huvitatud veel Euroliigas mängiv Baskonia, kelle ridades argentiinlane mängis aastatel 1998-2007.

Lisaks soovib argentiinlane mängida järgmisel aastal toimuval Tokyo olümpial ning ta soovib selleks valmistuda sarnaselt, nagu äsjalõppenud MM-il, mille eel sai ta kaks kuud rahulikult vaid suurturniiriks treenida.

Argentina koondise liidrina aitas Scola meeskonna tänavusel MM-il üllatuslikult finaali, kus jäädi siiski alla Hispaaniale.