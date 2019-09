KORVPALLI MMi BLOGI | USA kaotus tuli korvpallile kasuks

Vale oleks juhtunus süüdistada neid 12 meest, kes lõpuks USA eest MMile sõitsid. Õigus on nende peatreeneril, legendide legendil, Gregg Popovichil, kes ütles, et on nende meeste üle uhke. Need on mängijad, kes võtsid kätte ja tulid esindama oma riiki. Nad ei peljanud sattuda enda jaoks täiesti uude olukorda. Tegemist on ju seltskonnaga, kes pole kunagi varem koos mänginud. Teiste riikide koondised on aga aastate jooksul tiitlivõistlustel ikka ja jälle kokku saanud.

Maailma korvpalli mõistes oli USA kaotus hea. Kui isegi tugevuselt kolmas või neljas koosseis oleks tulnud maailmameistriks, jäänuks ülejäänud riikide korvpall väga narri seisu. See polnuks lihtsalt tõsiseltvõetav. Nüüd sai aga USA signaali, et MMi või olümpia, on nii kõva tasemega turniirid, kus võitmiseks peab olema kohal oma parmas rivistuses.

Mis saaks meil kõigil selle vatsu olla, kui USA tuleks alati välja oma superstaaridest kubiseva koondisega.