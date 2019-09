KORVPALLI MMi BLOGI |Staarid pole kõige tähtsamad. Võidab see, kel parem meeskond

Peatselt 30. sünnipäeva tähistav Adam Waczynski, kes tõusis Venemaa üle saadud võidumängus üheks kangelaseks, pallib uuel hooajal Hispaania tippu kuuluva Malaga Unicaja ridades. Ta on seal oluline, kuid eeldatavat siiski täiesti tavaline mängumees.

Keskmise näitajaga võrreldes on kahekohalise arvu punkte kogunud ka Poola ameeriklasest nii-öelda täiendus A.J. Slaughter. Välisabi kaasamisse pooldajad ja vastased jagunevad Eestis sisuliselt pooleks. Probleemiks on see, et tihti piirduvad sellised dessandid mängija jaoks vaid ühe koondise suvega. Slaughter püsib aga Poola koondises juba viiendat aastat ning see on kindlasti väärt tunnustust.

Loetletud kolm meest on Poola koondise kõige tähelepanuväärsemad mängijad. Edu saavutamiseks on vaja aga platsile korraga viite head mängumeest. Seepärast peavadki Poola meeskonnas olulist rolli täitma ka igapäevaselt kodumaal pallivad mehed. 12st mängijast on selliseid koguni seitse. Nende jaoks on Poola esindamine eelkõige auasi.