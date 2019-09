KORVPALLI MMi BLOGI | Soosiku kontimurdvalt raske koorem

Serbia oli selle mängu kaotanud juba siis kui tegelikult oli veel aega olukorda päästa. Mängijate näoilmed ja kehakeel näitasid usu puudumist. Nad olid soosikukoorma all murdnud. Eelkõige väsis serblaste vaim ning koos sellega lagunes meeskond kui selline. Õiget ideed, kuidas meeskonda äratada ja ühtse rusikana mängima panna, polnud ka peatreener Djordjevicil.

Mis aga puutub Argentinasse... Lihtsalt imetlusväärne, kuidas dirigeerib meeskonda mängujuht Facundo Campazzo ja millise tahtmisega on kõigile eeskujuks 39-aastane Luis Scola. Nende kahe mehe järgi joondub kogu ülejäänud meeskond. Serbia vastu polnud Argentinal midagi kaotada. Nad said mängida vabalt, hea enesekindluse ja emotsiooniga. Argentina on poolfinaalis, üks ilus muinasjutt on taas vestmisel.