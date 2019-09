KORVPALLI MMi BLOGI | Kogenud mängijate võidukäik

Hispaania koondise keskmängija Marc Gasol pole tegelikult tänapäeva mõistes veel väga vana mängija. 34-aastaseid pallureid liigub väljakutel kõigis tippliigades. Gasoli teeb aga eriliseks tema pikaaegne koondisekarjäär. Just tema ja ka teiste Hispaania koondise mängijate suured kogemused otsustasid Austraaliaga peetud poolfinaali saatuse.

Gasol tegi oma selle turniiri parima mängu just siis kui seda oli kõige rohkem vaja. Poolfinaalis Austraalia vastu visatud 33 punkti on võimas näitaja. Korvi all teda igatahes kinni ei saadudki.

Hispaanial tegid mängu just kogenud mehed. Ricky Rubio on küll alles 28-aastane, kuid lapsgeeniusena tippkorvpalli tulnuna, on tall kogemusi mitme mängija jagu. 19 punkti ja 12 söötu - pole paha, nagu ütlevad klassikud. Ja muidugi Sergio Llull oma hullumeelsete kolmestega. Mõne teise mehe selliste visete kohta ütleks, et koba, aga Llulli jaoks on see seaduspärasus. Austraalia vastu tabas ta näiteks veerandaja viimasel sekundil ülikaugelt...

Kogenud vedureid on Hispaanial veel: näiteks Rudy Fernandez ja Victor Claver. Sellistest meestest saab kokku terve viisiku. Kõik nad on mänginud suurturniiride suuri mänge ja neid ka võitnud. Erinevalt oma vastasest Austraaliast, kellel kipub suurturniiridel alati grammike puudu jäävat. Nii ka seekord.

No ja muidugi Luis Scola... Peaks Argntina pühapäeval peetava finaali võitma, pole turniiri MVP-s kahtlust. Poolfinaalis Prantsusmaa vastu 28 punkti ja 13 lauapalli ja seda kõike 39-aastasena. Scola kogu turniiri keskmised näitajad on samuti võimsad: 19,3 punkti ja 8,1 lauapalli. Mängija suurust näitab aga kõige rohkem see, et mida tähtsam kohtumine, seda vägevamaks tema sooritused muutuvad.