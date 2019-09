KORVPALLI MMi BLOGI | Imetlusväärne vanameister ja tundmatu esiliiga pallur

Alagrupiturniiril kõik kolm kohtumist võitnud Argentina tugitalaks on 39-aastane Luis Scola. Mees, kellel pole korvpallis enam midagi tõestada. Argentina koondise särgis võitis ta esimese tiitlivõistluste medali, Ameerika meistrivõistluste pronksi, juba 20 aastat tagasi. Scola on olümpiavõitja. Lisaks on tal kodus olümpiamängude pronks, MM-hõbe ja üheksa Ameerika meistrivõistluste medalit. Pikad aastad Euroliigas, kümme hooaega NBAs.

Kõik see pole Scolat väsitanud. Hiinas toimuval MMil on ta taas imetlusväärses vormis. Suure argentiinlase kolme mängu keskmised näitajad on 17 punkti ja 9 lauapalli. Ta on aeglasem kui oma parimatel päevadel, kuid mängutakuse abil satub ta endiselt alati õigel ajal õigesse kohta. Scola suurepärase tegutsemiseta poleks Argentina kaugeltki nii edukas. Ta muudab enda ümber olevad nooremad mängijad paremaks. See on suure mängija tunnus.

Venemaa sai kolmapäeval just Argentina käest oma esimese kaotuse. Paljuski langeb süükoorem venelaste tagamängijatele. Sergei Karasjov, Vitali Fridzon ja Mihhail Kulagin viskasid kolme peale täpselt null punkti. Põhijõudude mannetus sundis Venemaa koondise peatreeneri Sergei Bazarevitšit kiikama varumeeste pingi kõige kaugemasse otsa. Seal istus mees nimega Andrei Sopin

Kahes esimeses kohtumises polnud Sopin platsile pääsenud. Nüüd avanes tal aga võimalus, mille ta suutis maksimaalselt kasutada. 22-aastane tagamängija jäi platsile pea 23 minutiks, visates selle ajaga üheksa punkti ja andes neli söötu. Mis aga veelgi olulisem, erinevalt oma apaatsetest kogenud kaasmaalastest, tegutses ta hasardi, kire ja julgusega. Sellist meest oli lust vaadata.