Korvpalli MM: olulises mängus Poolale kaotanud Venemaad päästaks vaid ime

Kohtumist alustas paremini Venemaa, poolajaks oldi ees 40:34. Neljanda veerandaja alguses läks omakorda kuue punktiga ette Poola. Kuus minutit enne lõppu löödi Poola liidrite hulka kuuluval Mateusz Ponitkal veri lahti ja ta pidi arstide hoole alla minema. Venemaa viigistas.

Õige pea oli Ponitka siiski platsil tagasi ja tema söödust tabas Aaron Cel kolmese, mis viis Poola kaks ja pool minutit enne lõppu 72:68 ette. Venemaa üritas Mihhail Kulagini kolmeste toel järgi tulla, aga reaalset võiduvõimalust ei tekkinud.

Poola resultatiivseim oli Adam Waczynski 18 punktiga, Ponitka arvele jäi 14 punkti ja 9 lauapalli. Venelasi vedas 21 punktiga Kulagin.

I-vahegrupis on nüüd Poolal 4 võitu ja 0 kaotust, Venemaal 2 võitu ja 2 kaotust. Kell 15 lähevad seal grupis vastamisi Argentina (3-0) ja Venezuela (2-1).

Poola kindlustab edasipääsu siis, kui Argentina suudab Venezuelat võita. Ilmselt suudab. Et Poola kaheksa hulgast välja jääks, peab Venezuela lisaks Argentinale võitma suure vahega ka Venemaad.

Varem on Poola MM-il mänginud ainult 1967. aastal, siis tuldi viiendaks.

Et Venemaa edasi pääseks, tuleb neil esiteks võita võimalikult suure vahega Venezuelat ja loota, et Argentina kaotaks nii Venezuelale kui ka Poolale. Võimalused on seega ülimalt napid.

J-vahegrupis võitis täiseduga jätkav Serbia (4-0) 90:47 Pueto Ricot (2-2). Ka Serbia on nüüd ühe jalaga veerandfinaalis. Selle grupi võtmemäng peetakse kell 15.30, Hispaania (3-0) kohtub Itaaliaga.