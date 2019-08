KORVPALLI MM-i BLOGI | Venemaa õnn ja õnnetus: võistkond on keskpärane ja mängupilt hall, aga veerandfinaal terendab

B-alagrupi võtmemängus alistati 82:77 Nigeeria ja nüüd on venelaste käes kõik võtmed, et Argentina järel grupist teisena edasi minna. Et vahegrupis tulevad neile ilmselt vastu Poola ja Hiina, terendab Venemaale lausa koht veerandfinaalis.

Nigeeriaga kohtumise neljanda veerandi keskel tundus, et Venemaa lootused on kadunud. Juba enne MM-i oli selge, et üks-ühele skooritegijaid napib ning edu võtmeteks peavad olema raudne distsipliin ja tugev kaitse.

Nigeeria on täpselt see võistkond, kelle vastu on võimalik n-ö peaga mänguga edu saavutada. Venemaa unustas selle teise poolaja keskel ära ja lasi nigeerlased jooksma. Rünnakul üritati vastastele selg ees mänguga ära, mida Nikita Kurbanov, Aleksei Vorontsevitš ja Andrei Zubkov saavad koduklubides harva demonstreerida.

Tagaliinis ja äärel valmistas erilise pettumuse Sergei Karasjov, kes nägi välja nagu 35-aastane ja tegi otsuseid nagu 15-aastane. Tegelikult on ta 25. Kas mees on vormist väljas või segab teda mingi vigastus?

Aga seisul 63:71 leiti taas võistkondlik mäng üles ja oldi piisavalt kannatlikud, et lasta Nigeerial ennast ise auti mängida. Nigeerlased on andekad ja atleetlikud, aga praeguste palluritega mängitakse koos esimest korda.

Seetõttu ei saa neile individuaalset mängu tohutult pahaks panna, aga kui oskused pole tipptasemel, on valesöödud ja kangutatud visked kerged tulema. Nii läkski.