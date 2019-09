KORVPALLI MM-i BLOGI | Leedu mängis vägevalt, kuid vastase nõrkus ei luba suuri järeldusi teha

Kanada mängu võti peitub leedulaste jaoks väga tuttavas mängujuhis Kevin Pangoses, kes suudab vastase kaitse suurepäraselt lahti harutada - tõestas seda ka Austraalia vastu - kuid kellele puudub võrdväärne vahetus. Leedu treeneritel on kaks päeva aega, mõtelda, kuidas Pangose tiibu kärpida.

Kui kellelgi tekib küsimus, et miks on vaja Leedu mängu ümber nii palju vahtu kloppida, siis vastus on lihtne: Leedu koondis, nagu ka nende klubikorvpalli lipulaev Kaunase Žalgiris, on palju eestlaste jaoks saanud tippkorvpalli jälgides lemmiklapseks.

Laupäev, 31.08, Ats Kuldkepp

Venemaa õnn ja õnnetus: võistkond on keskpärane ja mängupilt hall, aga veerandfinaal terendab

Hoolimata paljude põhitegijate puudumisest ja esimese mängu rabedast esitusest onVenemaa korvpallikoondise seis MM-il lubav.

B-alagrupi võtmemängus alistati 82:77 Nigeeria ja nüüd on venelaste käes kõik võtmed, et Argentina järel grupist teisena edasi minna. Et vahegrupis tulevad neile ilmselt vastu Poola ja Hiina, terendab Venemaale lausa koht veerandfinaalis.

Nigeeriaga kohtumise neljanda veerandi keskel tundus, et Venemaa lootused on kadunud. Juba enne MM-i oli selge, et üks-ühele skooritegijaid napib ning edu võtmeteks peavad olema raudne distsipliin ja tugev kaitse.

Nigeeria on täpselt see võistkond, kelle vastu on võimalik n-ö peaga mänguga edu saavutada. Venemaa unustas selle teise poolaja keskel ära ja lasi nigeerlased jooksma. Rünnakul üritati vastastele selg ees mänguga ära, mida Nikita Kurbanov, Aleksei Vorontsevitš ja Andrei Zubkov saavad koduklubides harva demonstreerida.

Tagaliinis ja äärel valmistas erilise pettumuse Sergei Karasjov, kes nägi välja nagu 35-aastane ja tegi otsuseid nagu 15-aastane. Tegelikult on ta 25. Kas mees on vormist väljas või segab teda mingi vigastus?

Aga seisul 63:71 leiti taas võistkondlik mäng üles ja oldi piisavalt kannatlikud, et lasta Nigeerial ennast ise auti mängida. Nigeerlased on andekad ja atleetlikud, aga praeguste palluritega mängitakse koos esimest korda.

Seetõttu ei saa neile individuaalset mängu tohutult pahaks panna, aga kui oskused pole tipptasemel, on valesöödud ja kangutatud visked kerged tulema. Nii läkski.

Kummaliselt kombel oli Nigeeria poolelt viimastel minutitel platsil 35-aastane Ike Diogu, kes peaks toitumise osas kiiremas korras Erik Orguga konsulteerima. Just tema tegi 13 sekundit enne lõppu lauavõitluses saatusliku vea (protokollis on valesti märgitud, et vea sai Al-Farouq Aminu - A.K.). Diogu ei saanud ka varem suurt millegagi hakkama.

Seega arenguruumi on mõlemal võistkonnal. Nigeeria laul võib juba lauldud olla, sest nüüd on vaja kindlasti võita alagrupi favoriiti Argentinat.

Teistest hommikustest mängudes valmistas heameelt Poola 80:69 võit Venezuela üle. Euroopa keskmine tase on muudest maailmajagudest üle. FIBA kõrged ametnikud saavad seda oma silmaga näha, aga paraku on keeruline loota, et edaspidi võiks Euroopa võistkondade osakaal MM-il suureneda.

Ja nende ridade kirjutamise ajal juhib Itaalia Filipiinide vastu poolajaks 62:24... Juba esimese päevaga on selge, et 32 võistkonda on MM-i jaoks palju, mis palju.