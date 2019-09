KORVPALLI MM-i BLOGI | Hispaania võit tegi seisu veelgi segasemaks, oodatuim vastasseis võib tulla juba poolfinaalis

Siiski muutis mõneti ootamatu tulemus nii mõndagi. Kui Serbia peatreener Aleksandar Djordjevic pole eriliste võimetega selgeltnägija, siis valmistab talle kindlasti tuska, et veerandfinaalis tuleb mängida Argentina, mitte Poolaga.

Võib ju teoretiseerida, et Serbiale on kasulik esimeses play-off’i mängus kohtuda tugevama vastasega, et latti kõrgel hoida. Ja kui USA-ga kohtutaks, siis juba poolfinaalis, mitte kullamatšis. Viimaste suurturniiride finaalides (2014. aasta MM-il ja 2016. aasta olümpial) on serblased jänkidelt hirmsa paki saanud, poolfinaalile on neil ehk vaimselt kergem vastu minna.

Loogilisem on variant, et serblased ei hoidnud midagi tagasi ja jäid lihtsalt Hispaaniale alla. Kui Nikola Jokicit poleks eemaldatud, võinuks mängu saatus teine olla, aga juba selleks hetkeks oldi enam kui kümne punktiga taga.

Ühtlasi on nüüd võimalik USA – Hispaania finaal, mis pakkus 2008. ja 2012. olümpial tunduvalt rohkem närvikõdi kui hilisemad ameeriklaste hilisemad vastasseisud Hispaaniaga. Aga tänavuse turniiri eel oodati enim just Serbia ja USA heitlust.

Ülisuure tõenäosusega saab USA K-vahegrupis esikoha ja neile tuleb veerandfinaalis vastu Prantsusmaa ja Austraalia mängu kaotaja. Erilist vahet ei tohiks ameeriklaste jaoks olla. Selle koosseisu jaoks on Austraalia tuttavam vastane, aga teisalt on austraallastel värske teadmine, et nad suudavad USA-d võita.