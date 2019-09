KORVPALLI MM-i BLOGI | Ärge imestage, et USA Kreekal vaid 53 punkti visata lasi. Ka ameeriklased oskavad kaitsta

Tänane 69:53 võit Kreeka üle oli heaks näiteks, et USA suudab edu saavutada ka ebaameerikalikult. Pärast mängu rääkisid koondislased justkui ühest suust, et FIBA reeglitega on mullust NBA põhihooaja kõige väärtuslikumat mängijat Giannis Antetokounmpot lihtsam takistada kui ookeani taga. Mitu mängijat saavad korvi alla julgelt kokku tõmmata, sest NBA-s kehtivat kaitse kolme sekundi reeglit pole.

Just selle ja natuke kaugema kolmesejoone tõttu tundubki, et NBA-s on mängijatel nii palju ruumi. Ent kui play-off'is kõik energiavarud mängu pannakse, hakkab pilt sealgi n-ö eurokaitset meenutama. Kui samad pallurid FIBA reeglitega mängima panna ja kohanemisaega anda, suudetaksegi hästi tegutseda. USA teab, et seekord pole kaitse boonus, vaid ainus viis, kuidas võita.

Täna sai USA mitmete kreeklaste pealt julgelt abi anda, sest ameeriklaste kokku pandud mängueelne statistika näitas, et stabiilselt on suvel kaugelt pommitanud vaid Ioannis Papapetrou. Tegelikult on kuldse käega ka Kostas Sloukas ja ta panigi kolmeseid kuuest kolm. Ülejäänud on nii ja naa, pigem naa. Viiest kolmesest vaid ühe tabanud Papapetroul oli ka halb päev.

Kreekale valmistasid kolmesed muret juba kontrollmängudes ja MM-il on kõikides mänguelementides veelgi kahvatumalt. Ilmselt ununes paljudel (sealhulgas ka minul) ära, et üks mees ei suuda FIBA turniiridel koondiseid tassida. Kui Antetokounmpo oleks kasulik ka pallita mängides, siis võib-olla suudaks, aga stabiilse viske leidmiseks läheb tal veel aega.

Kohamängudes peaks USA-l siiski raskemaks minema. Serbia ja Austraalia ning ilmselt ka Prantsusmaa on oluliselt mitmekülgsemad kui Kreeka. Veerandfinaalis tuleb vastu just kas Austraalia või Prantsusmaa.