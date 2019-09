Kobe Bryant: USA korvpalli ülemvõim on lõppenud

"Ma kuulen seda juttu pidevalt - kas me ikka saatsime parima võimaliku koosseisu MMile? Mina arvan, et 1992. aasta on jäädavalt möödas. Ülejäänud maailm on meid juba hulk aega tagasi kinni püüdnud," sõnas Bryant Pekingis antud pressikonverentsil, vahendab Eurohoops.

"Oleme jõudnud olukorda, kus USA koondis hakkabki vahel kaotama ja vahel võitma. Sel MMil on mängitud teiste koondiste poolt suurepärast korvpalli. Vahet pole, mis meeskonna oleksime saatnud, kerge poleks siin mingil juhul olnud," lisas Los Angeles Lakersi legend.

USA koondis, kes kaotas veerandfinaalis Prantsusmaale, alistus seejärel ka Serbiale 89:94 ning mängib nüüd Poolaga 7.-8. koha peale.