Kes jäävad alles? Järjekordne tähtmängija loobus MM-il USA esindamisest

DeRozani loobumise põhjuseks oli ettevalmistus uueks NBA hooajaks. Lillard ja DeRozan olid mõlemad lõppenud hooajal oma koduklubides ühed liidritest. Lillard viskas Portlandi ridades keskmiselt 25,8 punkti, andis 6,9 resultatiivset söötu ja võttis 4,6 lauapalli. DeRozanil olid Spursis samad näitajad vastavalt 21,2 punkti, 6,2 söötu ja 6 lauapalli.

Viimase paari nädala jooksul on mitu NBA staari teatanud, et jäävad kõrvale tänavusest MM-ist. Lisaks Anthony Davisele, CJ McCollumile ja Eric Gordonile andis möödunud nädalal loobumisest märku ka Houston Rocketsi täht James Harden. Eile teatasid sama otsuse tegemisest Washtington Wizardsi mängumees Bradley Beal ja Philadelphia 76ersi pallur Tobias Harris.

Lillardi ja DeRozani asemel nimetati koosseisu Jaylen Brown (Boston Celtics) ja Julius Randle (New York Knicks).

USA koondise tegevdirektor Jerry Colangelo loobumistelainest suurt numbrit ei teinud. "Ajalugu on näidanud, et see on lihtsalt üks osa MM-ile eelnevast protsessist. Meil on siiski jätkuvalt palju talendikaid mängijaid ja meie pink on pikk. Peame mängima nende kaartidega, mis meile antud on.