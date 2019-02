Eile hilisõhtul lendas Janari Jõesaar Hispaaniasse Tenerifele, et ühineda seal riigi meistriliigas 5. real oleva meeskonnaga. 25-aastase mängumehe ootamatu üleminek murrab siinses korvpallis tekkinud müüte, nagu poleks Eesti ainsast tippmeeskonnast võimalik tippsarja pääseda.

„Minu minek on tõestuseks, et Kalevi ja VTB-Ühisliiga kaudu on võimaolik jõuda päris tugevasse liigasse,” märkis Jõesaar. „Tänavuse hooaja jooksul oli minu vastu varemgi huvi tuntud, kuid väga tõsiseks asjad ei läinud. Seekordsest pakkumisest tuli aga kohe kinni hakata.”