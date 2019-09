Itaalia korvpallur kirus kohtunikke: vilemeeste tase pole MMile vastav

"Me polnud parim meeskond ega näidanud oma parimat mängu, kuid meil oli ikkagi võimalus võita. Seetõttu teeb see kaotus eriti valu," rääkis Datome.

"Võtan kindlasti suure vastutuse, sest kohtumise lõpus oli rünnak tõesti kehv. Kuid ma pean ütlema, et me ei kaotanud seetõttu, kohtunike tase pole MMile vastav. Mul on kohtuniketöö suhtes suur austus ning ma ei ütle elus selliseid asju, kuid ma tõesti arvan, et kohtunikud polnud selle mängu väärilised," lisas pettunud itaallane, kes viskas 12 punkti, kuid kukkus lõpus vigadega välja.

Itaalial on J-vahegrupis jäänud mängida veel Puerto-Ricoga, neist kahe võidu kaugusel on nii Hispaania kui Serbia, kes mõlemad on edasipääsu taganud.