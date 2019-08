Hispaania peatreener usub, et USA meeskond võidaks MMi ka teise koosseisuga

Tänavu NBA meistriks tulnud Toronto Raptorsi abitreener on kindel, et ei James Hardeni, Anthony Davise, CJ McCollumi, Bradley Beali ega Eric Gordoni loobumine MMist ei sea ameeriklaste võitu ohtu.

"Teades NBA tööd seestpoolt, võin öelda, et iga teise koondise jaoks oleks kolme põhimehe puudumine oluliselt suurem löök kui USA jaoks. Seal on lihtsalt niivõrd palju talenti, nii palju suurepäraseid mängijaid. Euroopa inimesed ei suuda seda tihti mõista, kui sügav NBA maailm on. Ei tasu vaadata vaid liiga viit-kuut parimat mängijat," sõnas Scariolo FIBA-le antud usutluses.

USA kõrval peab Scariolo suurimateks medalinõudlejateks Hispaaniat, Prantsusmaad, Serbiat, Austraaliat ja Kanadat.