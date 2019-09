Hispaania peatreener: poolfinaalis on meist tugevamaid, kuid alati ei võida tugevaim

Hispaania alistas eilses veerandfinaalis Poola 90:78 ning ootab nüüd poolfinaalvastast paarist Austraalia - Tšehhi.

"Me oleme esineliku koha üle õnnelikud. Viimati olime MMil nelja hulgas 13 aastat tagasi, see on väga pikk aeg. Esinelikus olla on suurepärane, eriti kui vaadata, millised tugevad tiimid jäid välja. Serbia, Kreeka, Leedu," sõnas Scariolo.

Küsimusele, kas meeskond on lähedal MM-kullale, vastas peatreener: "Ei, ei. Nelja hulgas on meist tugevamaid meeskondi, kuid tugevaim ei võida alati."

Tabeli teisest poolest on poolfinaali jõudnud Argentina, kelle vastane tuleb paarist USA-Prantsusmaa.