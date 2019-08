Hispaania peatreener avaldas meeskonna lõpliku koosseisu korvpalli MM-iks

Kui veel viimastes sõprusmängudes oli nimekirjas 14 meest, siis Scariolo otsustas lõplikust nimekirjast välja jätta Jamie Fernandeze (Malaga Unicaja) ning Ilimane Diopi (Baskonia).

Seega lähevad MM-ile Hispaaniat esindama järgmised mehed: Quino Colom (Valencia), Sergio Llull (Madridi Real), Ricky Rubio (Phoenix Suns), Juancho Hernangomez (Denver Nuggets), Javier Beiran (Gran Canaria), Rudy Fernandez (Madridi Real), Xavi Rabaseda (Gran Canaria), Pau Ribas (Barcelona), Victor Claver (Barcelona), (Charlotte Hornets), Pierre Orula (Barcelona) ja Marc Gasol (Toronto Raptors).

"Usume, et just sellise koosseisuga on parim MM-ile minna," rääkis Scariolo. "Mõned mängud on veel jäänud ning kui keegi peaks saama vigastada, on Fernandez ja Diop esimesed kaks, kelle ma siis koondisesse nimetan."

Hispaania kuulub MM-il C-gruppi, kus nende vastasteks on Puerto Rico, Tuneesia ja Iraan.