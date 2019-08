Gregg Popovich USA ajaloolisest kaotusest: see tegi meid paremaks

USA juhtis Melbourne'is peetud mängus kolmanda veerandaja keskel kümne punktiga, aga otsustavatel hetkedel oli Austraalia Patty Millsi vedamisel kindlam.

"Asi polnud ainult neljandas veerandajas, me ei mänginud kogu mängu jooksul hästi. Tegime mõned halvad otsused. Osad neist olid ootuspärased, sest oleme uus grupp ja peame üksteist tundma õppima. Austraallased andsid meile hea õppetunni ja saime teada, mida tähendab selliste vastastega mängimine. Loodatavasti õpime sellest," rääkis esimest suve USA peatreeneriks olev Popovich ESPN-i vahendusel.

"See kaotus tähendab, et peame paremini mängima. Keegi ei suuda igavesti võita. Oleme tänu sellele kogemusele parem võistkond. Meie tiim koosneb mängijatest, kes on kõvasti vaeva näinud. Loodan, et suudame kohaneda kõigega, mis meie teele tuleb," lisas ta.

Pärast 2006. aastat polnud NBA mängijatest koosnev USA koondis kaotanud ühtegi kohtumist, võideti isegi kõik kontrollmängud. Võiduseeria kerkis 78 mänguni. Enne 31. augustil Hiinas algavat MM-i kohtutakse veel Kanadaga, see matš on esmaspäeval.