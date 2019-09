Gregg Popovich pärast nappi võitu: põrgulik mäng!

"See oli põrgulik mäng! See mäng ei kuulunud kellelegi. Võtame võidu vastu, kuid kumbki tiim võinuks võita. Meeskond, kellega me mängisime, näitas oma kogemusi ja seda, kuhu me peame oma mänguga liikuma. Me pole veel seal. Püüame endiselt paremaks saada," arutles Popovich pressikonverentsil.

USA koondislane Myles Turner lisas, et USA koondis muutus selle mänguga tugevamaks. "Me teame, et iga meeskond teeb meie vastu oma parima mängu. Me oleme USA koondis. Kõik on meid sihikule võtnud ja tahavad meid alistada. Võtan vastaste eest mütsi maha. Tänane mäng oli suurepärane lahing. Meie meeskonna sisekliima ja keemia on aga hetkel uskumatu ning siit saab asi vaid paremaks minna," lausus Indiana Pacersi tsenter Turner.

USA oli kaotuse äärel nii normaal- kui lisaaja lõpus, kuid kaks sekundit enne lõpusireeni kindlustas ameeriklastele võidu Khris Middleton, kes tabas 91:92 kaotusseisus mõlemad vabavisked.