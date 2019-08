Gregg Popovich keelustas USA koondise õhtusöögilauas nutitelefonid

"Treeningud on mõistagi olulised, sest neid on nii vähe. Aga veelgi tähtsam on ühine õhtusöök ja mänguvälisel ajal koosolemine, üksteise tundmaõppimine," sõnas 70-aastane Popovich, vahendab Sportando.

"Me ei tea kaasmängijate sõbratare ja naisi ja lapsi, nagu me teame seda NBA klubikaaslaste puhul. Seega on see aeglane protsess, kuid me üritame iga päev üksteise kohta rohkem teada saada. Läheme õhtusöögile ilma mobiiltelefonideta, et me suhtleksime omavahel rohkem," lisas kogenud peatreener.

31. augustil Hiinas algaval MMil mängib USA meeskond E-alagrupis koos Tšehhi, Türgi ja Jaapaniga.