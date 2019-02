FOTOD | Eesti korvpallikoondis sai tunda Thbilisi legendaarse areeni hõngu

Täna tegi Eesti koondis mängupaigas, 1961. aastal valminud Thbilisi Sports Palace'is esimese treeningu. Öise lennu tõttu oli mängijatel hommikupoolik vaba, et kõik saaks end korralikult välja puhata. Treeningsaali jõuti kohaliku aja järgi kell 16.30.

Päevi näinud areen mahutab korvpallimängudel kuni 9700 pealtvaatajat, Nõukogude Liidu ajal oli see Thbilisi Dinamo koduväljak. 2007. aastal areeni osaliselt renoveeriti.

Põhimõtteliselt võib öelda, et Eesti korvpallis pole alates 1960. aastatest põlvkonda, kes poleks saanud Gruusia korvpallihällis oskusi näidata. Meeste koondis mängis siin viimati 2015. aasta suvel, kui Thbilisis peeti nelja riigi kontrollturniir. Tänastest koondislastest kuulus toona ainsana koosseisu Erik Keedus.

Homme on esialgse info kohaselt mängule tulemas vähemalt 5000 pealtvaatajat. Gruusia koondis peaks olema samas rivistuses, nagu kaks päeva tagasi kohtumises Kreekaga. Sarnaselt Eestile on ka Gruusia koondis minetanud võimaluse pääseda maailmameistrivõistluste finaalturniirile, seega sportlikus plaanis midagi väga suurt kaalul pole. Küll aga on 24. veebruar Eesti Vabariigi sünnipäev ja sellisel päeval oleks patt kaotada.

Esimese omavahelise mängu, mullu 30. novembril Saku Suurhallis võitis Gruusia 80:73. Eestil on toonase mängu põhitegijatest eemal tervelt viisiku jagu mehi - Janari Jõesaar, Siim-Sander Vene, Sten Sokk, Rain Veideman ja Kristjan Kangur. Gruusial on võrreldes eelmise mänguga põhitegijatest puudu vaid Euroliigas palliv Goga Bitadze.