Djordjevic kirus oma staarmängijat: tema reaktsioon oli väga rumal

Jokic saadeti platsilt minema kohtunike sõimase eest pärast seda, kui vilemehed määrasid talle tehtud vea asemel hoopis pooleks palli.

Kuigi kohtunikud eksisid, kirus Djordjevic hoopis Jokicit. "Mulle ei meeldinud see rumal reaktsioon mängija poolt, kes pidanuks platsile jääma. Me võime sellise mängu kaotada ka koos temaga. Ta peaks end mängus hoidma ja olema meie liider," teatas Serbia peatreener kurjalt.

Djordjevic lisas, et on Jokiciga sellest intsidendist juba rääkinud: "Meil pole pikkadeks aruteludeks ja koosolekuteks aega, kuid pärast mängu riietusruumis sai asi selgeks räägitud. Me tõesti vajame teda ja ma väga loodan, et sellist asja enam ei juhtu."

Vahegrupi teisena lõpetanud Serbia kohtub veerandfinaalis Argentinaga, grupivõitja Hispaania läheb vastamisi üllataja Poolaga.