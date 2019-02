DELFI VIDEO | Suure koondise debütant Henri Drell: kutse oli üllatus, Alar Varrak käis klubi juures, aga ei lubanud midagi

Drell oli koondisekutse osas positiivselt üllatunud, veel enam 12 hulka pääsu üle. Eesti korvpalliliidu spordidirektor Alar Varrak käis küll sügisel Bambergis Drelli kohta infot kogumas, aga mesimagusaid lubadusi ta noorele mängumehele ei jaganud. Koondise uks tuli tegudega avada.

"Pigem tuli kutse üllatusena," sõnas Drell. "Alar ei lubanud mulle midagi. Ta ütles, et see oleneb nüüd sinust, pead mees olema. Ja eks ma seepärast trenni tegin, et siia saada."

Eesti peab Serbiaga MM-valiksarja kohtumise Saku suurhallis neljapäeval, 21. veebruaril, algusega kell 19.00. Delfi vahendab sündmusi operatiivselt.