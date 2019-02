DELFI THBILISIS | Ülevoolavat joovastust kogenud Kajupank: ülim kink, külmavärinad on peal!

Ivar Jurtšenko toimetaja RUS

Indrek Kajupank sööstmas rünnakule Foto: fiba.basketball

„Külmavärinad on peal,“ tunnistas Gruusia alistamise järel Eesti korvpallikoondise kapten Indrek Kajupank. „Mis kõige magusam, täna oli Vabariigi aastapäev. Ülim kink. Ma pole Eesti sünnipäeval kunagi varem mängima pidanud. Ja nüüd Gruusia nende kodus kotti panna, see on vägev!"