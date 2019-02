DELFI THBILISIS | Tiit Sokk: kõik hirmsat moodi tahtsid ja see on kõige tähtsam

Ametlikes valikmängudes teenis Sokk kauaaegse peatreenerina 32. võidu, kaotusi on tallel üks enam.

"Serbia oli vähe teisest puust võistkond," märkis Sokk tänasest mängust kokkuvõtteid tehes. "Algul oli meil rabedaid kohti palju. Me ei kontrollinud mängutempot, pallikaotused ja lollid vead, kus me pakkusime teistele punkte. Arvan, et me võinuks mängu isegi ilusama seisuga lõpetada. Aga õppetunnina noortele meestele hea."

Mängu eel olid erilise vaatluse all kolm meest. "Korvialune jõud Shermadini tuli maha võtta ja kaks tagumist. Tsintsadze suutsime tempoga ära tappa, ega ta ei jõudnud, ja lõpus kadus McFadden ka ära. Meil oli ikka rohkem variante mäng ära võtta kui neil," tunnustas peatreener meeste tegutsemist.

"Mingil määral said mehed mängule minna ikkagi pingevabalt. Suuri lootusi polnud, et peame kindlalt ära panema. Üldjoontes kõik õnnestusid, ehkki ka halbu momente tuli sekka. Aga seda võib küll öelda, et kõik hirmsat moodi tahtsid ja see on kõige tähtsam."

Eesti lõpetas 2019. aasta MM'i valiksarja 4 võidu ja 8 kaotusega, mis andis alagrupis viimase kuuenda koha. Gruusia ja Iisrael kogusid ühe võidu enam.