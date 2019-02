DELFI THBILISIS | Koondise võtmemängijaks tõusnud Kitsing: neil see üks koll on, temaga tuleb hakkama saada

"Kindlasti. Igaühel neist on oma tugevad küljed ja nad toovad meeskonda mitmekülgsust. Usun, et me täiendame üksteist päris hästi. Isetsejaid ei ole, kes hirmsasti palli kinni hoiaks, kõik püüavad ühise asja eest väljas olla. Sellise satsiga on mõnus mängida. Eks ikka nad on noored ja teatud tüüpi eksimused paratamatult tulevad, aga väga suurt ärakukkumist ma nende puhul küll ei pelga."

Millal su noorem vend, 17-aastane Kaspar võiks meeste koondise ukse lahti teha? Olete juba arutanud koos mängimise variante?

"Otseselt arutanud ei ole, aga ma loodan, et varsti see juhtub. Päris pull oleks (muigab)."

Tulles Gruusia mängu juurde, ega võit Serbia üle meile midagi lihtsamaks tee. Pigem vastupidi, endal on ootused ja vastane oskab karta, on tõsisemalt valmis.

"Neil see üks koll on (toim. - 217cm pikkune Giorgi Shermadini), temaga tuleb hakkama saada. Tuleb neil elu võimalikult raskeks teha, et väljakul oleks ebamugav tunne. Survestada. Ja kindlasti on edu võti meeskondlik kaitse. Tuleb pidurdada palli ja aeglustada neid, mitte jooksma lasta."

Eesti kohtub Gruusiaga pühapäeval, 24. veebruaril Eesti aja järgi kell 17. Delfi ja Eesti Päevaleht on kohal ning vahendab sündmusi nii sõnas kui pildis.