DELFI THBILISIS | Henri Drell kohe oskab silma paista: ma ei tea kuidas teistel on, minul on kahest kaks

"Võrreldes Serbiaga oli täna parem. Vähem oli närvi sees, sujus hästi. Kodupubliku ees on teine tera, raskem," arutles 18-aastane tulevikumees. "Olen praegu kahest kaks võtnud koondisega. Ma ei tea kuidas teistel on, aga minul on kahest kaks," bravuuriteses Drell. "Serbia mäng oli emotsioonide poolest vähe teine tera, kuna kodupublik möllas. Aga siin võita oli ka väga-väga hea tunne."

Drell mängis tähtsat rolli ka lõpuhetkedel. Normaalaja eelviimasel minutil tabas ta olulise kolmese, mis viis Eesti juhtima 77:75. "See oli nii vaba koht, et iga mängumees peaks sellise viske võtma. Kui seda ära ei kasuta, siis milleks üldse mängida," ei teinud Drell juhtunust suurt numbrit. Kui tahad tegijaks saada, siis tulebki need ära panna.

Milliste kartuste või ootustega Drell mängule vastu läks? "Kaitses ei tahtnud läbi lasta. Selle püüdsin korras hoida. Pidin võtma veel päris head viskajat ka, oma meest tuli teraselt hoida. Ja ei tahtnud pallikaotusi teha. Aga paar tükki ikkagi tuli, kuid ma usun, et suutsin need heastada."