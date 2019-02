DELFI THBILISIS | Gruusia peatreener Zouros: Eesti on väljakutseid pakkuv vastane

Ehkki kummalgi meeskonnal tabeliseisu mõttes suurt kaalul ei ole, siis Gruusia koondise juhendaja, kreeklane Ilias Zouros tahab valiktsüklile panna igal juhul võiduka punkti.

"Tsükkel saab läbi, vaja on teha viimane pingutus," sõnas Zouros mängupäeva eelõhtul ajakirjanikele. "Peame suutma säilitada fookuse ja keskendumise. Ühtlasi tahan mängijaid tänada. Me kaotasime valiksarjas küll mõne tähtsa mängu, näiteks kodus lõpusekunditel Kreekale, aga kogu tsükli lõikes olime tasemel."

Viimase vooru võidu korral oleks Gruusial tabelis 6 võitu ja 6 kaotust. See annaks heal juhul alagrupis neljanda koha, Iisraeli ja Eesti ees. Alagrupi kolm paremat tagavad pääsme MM'ile, Gruusial jääb eesmärgist napilt vajaka.

"Eestiga mängule tuleb palju pealtvaatajaid, publik teab, et see on viimane mäng valiksarjas. Kasutatakse võimalust koondisele kaasa elada. Eesti on väljakutseid pakkuv vastane. Nad kutsusid koondisesse palju noori mängijaid ja alistasid ootamatult Serbia. Meie noored, Goga Bitadze ja Sandro Mamukelashvili jäid sel korral koondisemängude aknast eemale. Peame võitma nende abita," lisas Zouros.

Varasem Kreeka koondise loots juhendab Gruusiat alates 2016. aastast.