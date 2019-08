Carmelo Anthony soovis USA koondist MM-il esindada, tiimi juhid ütlesid "ei"

35-aastast Anthonyt peetakse USA koondise ajaloo pärjatuimaks mängijaks - ta on osalenud neljal olümpial ning võitnud kolm kulda ja ühe pronksi, samuti kuulus ta 2006. aastal MM-il pronksi võitnud meeskonda. Mitmel neist turniiridest oli Anthony üheks liidermängijaks.

Kuigi Rio olümpia järel otsustas Anthony koondise esindamisest loobuda, oli ta valmis tänavu appi tulema, sest väga paljud tippmängijad on otsustanud sedapuhku koondisesse mitte tulla. Paraku ei võetud teda vastu.

"Armastan Carmelot, ta on koondisesse panustanud tohutult palju," sõnas USA koondise direktor Jerry Colangelo. "Ta oli väga hea koondisemängija, aga meie olukorras, arvestades seda, mida me teeme, oleks tema lisandumine võinud olla segavaks faktoriks. Saan aru, miks ta mängida soovib - ta üritab ennast taas tõestada. Arvan, et ta peaks seda tegema NBA-s."

Paraku paistab, et ka ükski NBA tiim pole Anthony teenetest huvitatud. Eelmist hooaega alustas ta Houston Rocketsis, aga seal saadi kiirelt aru, et Anthony ei sobi tiimi ning juba enne käesolevat kalendriaastat eemaldati ta meeskonnast.