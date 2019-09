BLOGI | Võimsalt mänginud Argentina lülitas suurfavoriidi Serbia konkurentsist ja sammus MM-i poolfinaali

Argentina - Serbia

Tehtud! Argentina alistab Serbia lõpuks 97:87 ja sammub siit esimesena poolfinaali.

Scola vabaviskejoonelt ei eksi, 97:85.

Lõpuni jäänud 48,7 sekundit. Argentina on juhtimas 95:85.

Campazzo ei jää vastust võlgu ja vastab kindlalt üliolulise kahesega! Suurüllatus on väga-väga lähedal.

Kõik pole veel Serbia jaoks läbi! Bogdanovic tabab kolmese ja vähendab kaotusseisu, 91:85.

Campazzo toob järjekordsed punktid ja kasvatab Argentina edu 11 punkti peale.

Bogdanovic tabab kolmese ja vähendab serblaste kaotusseisu.

Scola toob järjekordsed kaks punkti ja tema kontol täna juba 18 silma. Argentiinlased juhtimas 89:78, lõpuni jäänud 2.29.

Scola tabab korvi alt kahese ja võtab veel vea ka välja. Enne vanameistri vabaviset on Argentina juhtimas 87:76.

Scola võtab ründelaua ja tabab kahese, kasvatab Argentina edu 78:73 peale.

Campazzo tabab kolmese, argentiinlased ees 74:70. Mängida jäänud veel 7.30.

Guduric paneb kolmese ja viib Serbia juhtima, 68:70

Kolmas veerandaeg läbi, Serbial oli võimalik minna kohtumist juhtima, aga võimalusi ära kasutada ei suudetud. Argentina enne viimast vaatust ees 68:67.

Bjelica tabab kahest vabaviskest ühe, Argentina veel napilt ees 66:65.

Djordjevic sai tehnilise vea, Campazzo tabas vabaviske ja argentiinlased ees 64:59. Kolmanda veerandi lõpuni jäänud 5.25.

Jokic tabab mõlemad vabavisked ja vähendab serblaste kaotusseisu, 57:59.

Delia toob korvi alt kaks punkti, Argentina ees 56:52.

Kohe-kohe on algamas teine poolaeg! Palli panevad mängu argentiinlased.

Argentina kolmesed on lausa 16st 9, nende resultatiivseim on Patricio Garino 10 punktiga. Serbiale on Nikola Jokic toonud 14 punkti, 7 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu.

Äärmiselt resultatiivne esimene poolaeg sai läbi ja Argentina on ees 54:49.

Patricio Garino kolmene põrkab pärast väikest mõtlemisaega ka sisse ja Argentina edu püsib. Neli minutit enne esimese poolaja lõppu juhitakse 42:34.

Kaheksast kolmesest viis tabanud Argentina on teise veerandi alguses 35:28 ette roninud. Peamiselt on väljakul olnud vahetusmehed.

Esimese veerandaja võidab 25:23 Argentina. Facundo Campazzo arvel on 6 punkti, 6 resultatiivset söötu ja 3 vaheltlõiget.

Argentinalt mitu kangutatud viset ja pallikaotust järjest ja seis on 16:16 viigis. Argentina peatreener Sergio Hernandez võtab 3.26 enne esimese veerandi lõppu aja maha.

Argentina alustaski vägevalt, 12 punkti saadi kiirelt kokku, aga nüüd on Serbia natuke järgi tulnud. Pärast Bogdan Bogdanovici vabaviskeid on seis 12:7, esimese veerandi lõpuni on kuus minutit.

Tere päevast, korvpallisõbrad! MM-i esimene veerandfinaal on alanud ja Argentina on kiirelt 5:0 ette läinud.