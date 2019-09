BLOGI JA TIPPHETKED | Korvpalliklassika: Hispaania alistas teisel lisaajal Austraalia ja pääses MM-i finaali!

Korvpalli MM: Hispaania - Austraalia

Austraalia poolelt vastas Patty Mills 32 punktiga, aga ta tegi ka 7 pallikaotust.

Rubio lisas 19 punkti ja 12 korvisöötu, Llulli arvele jäi 17 punkti.

Hispaaniale tõi Marc Gasol koguni 33 punkti, lisaks võttis ta 6 lauapalli ja tegi 2 viskeblokeeringut.

Hispaania on finaalis!

Ja selle tulemusega ka mäng lõppeb.

Aga Gasoli keskpositsioonivise kindlustab Hispaania võidu. 95:88.

Rubio paneb kaks vabaviset mööda ja Millsilt kiire kolmene!

Nüüd saab Chris Goulding veel Gasolilt kulbi ka, aega on vaid minut.

Veel üks pallikaotus Austraalia poolt!

Claver paneb kahest ühe sisse.

Austraalia kaotab palli ja Mills saadab Victor Claveri vabaviskejoonele. Austraalia võimalused aina kahanevad...

Mõlemad on sees. 92:85.

Baynes vastab kolmesega! 90:85 ja 1.53 lõpuni. Aga kohe tehakse Rubiole viga ja taas vabavisked.

Hispaania leidis teiseks lisajaks üles sellise söödumängu, mida väsinud austraallased takistada ei suuda.

Llullit veel üks kolmene, Hispaania teeb suure sammu võidu poole. 90:82.

Kolm minutit teise lisaaja lõpuni.

Gasolile veel üks lihtne pall korvi alla ja Hispaania juhib viiega!

Llullilt tabav kolmene ja Hispaania läheb 85:82 ette.

Dellavedova vise läheb mööda ja teine lisaaeg!

Teine ka sees ja jälle viik. 80:80.

Esimene olemas.

Gasol peatatake 4,6 sekundit enne lõppu veaga. Nüüd tema korda vabavisetele minna. Täna pole ta veel eksinud.

Teine ka sees ja Austraalia läheb ette, seis on 80:78. Hispaanial on aega 14,2 sekundit.

Esimene sees.

Mills meelitab kiirelt vea välja ja läheb vabavisetele. Kas seekord tuleb kahest kaks?

Austraalial vedas, nad olid palli kaotamas, aga Marc Gasol mängib jalaga. 16,3 sekundit lõpuni, sellest Austraalia rünnakuaega on 14.

Mõlema rünnakud ebaõnnestuvad, aega alla poole minuti.

Rubio teeb Millsi vastu selge ründajavea, seis ikka 78:78 viigis. Aega poolteist minutit.

Ja Nic Kay toob viigi majja. Kolm minutit lisaaja lõpuni.

Gasol nõelab korvi alt ja siis kaugelt. Mills vastab kiirelt. Hispaania ees 76:74.

Enne lisaaega on Millsil Austraalia poolelt koos 24 punkti, Kay on lisanud 16 silma. Hispaanial on Gasol jõudnud 22 punktini.

Rubio ülikauge kolmene läheb veel napilt mööda ja ees ootab lisaaeg!

Teine mööödas!

Esimene sees! Jälle viik.

Täna Millsil vabavisked 7/5.

Mills teenib 4,7 sekundit enne lõppu vabavisked! Austraalia liidrilt hea läbimurre, aga kohtunikud aitasid ka...

Austraalia võtab ka aja maha, neil on rünnakuaega 8,7 sekundit.

Teine ka sees. Hispaania läheb juhtima 71:70.

Esimene sees ja viik.

Gasol läheb vabavisetele.

Llull viskab mööda ja lauavõitluses võetakse Bogutile viga. Hispaaniale kaks vabaviselt, lõpuni 8,7 sekundit!

Mida mõtleb Hispaania peatreener Sergio Scariolo minutilisel vaheajal välja? Hispaanial võib otsustava viske sooritada igaüks, aga panused paneks kas Rubiole või Llullile. Ent näiteks Itaalia vastu pani otsustava korvi Gasol.

Mills kaotab 28 sekundit enne lõppu palli, seis ikka Austraalia kasuks 70:69.

Lõpuni 1.11.

Gasol teeb Rubio söödust veel kaks punkti, vahe on vaid üks!

Rubio vastab Millsi vabavisetele eduka läbimurdega, Austraalia edu on kaks minutit enne normaalaja lõppu 70:67.

Kolm minutit on jäänud ja Hispaania on järgi tulnud, austraallaste edu on vaid 67:65!

Nic Kay paneb veel kaks punkti ära ja Austraalial on uuesti natule hingamisruumi, 61:53.

Austraallaste poolt on üllatanud kohalikus liigas mängiv Nic Kay, kelle arvel on 12 punkti ja 6 lauapalli.

Kolmanda veerandaja järel on Austraalia 55:51 ees.

Llulli kolmene pärast kolme järjestikust ründelauda vähendab Austraalia eduseisu 1.42 enne kolmanda veerandaja lõppu 52:47 peale. Siin läheb veel põnevaks!

Austraalia polnud varem MM-idel isegi poolfinaali pääsenud. Kui nii edasi läheb, on tulemuseks ka esimene finaalikoht.

Hispaania loodab edu leida korvist eemalt, austraallaste rünnak on teise poolaja alguses olnud selgelt mitmekesisem. Tulemuseks on 50:39, kolmandat veerandaega on mänguda 4.50.

Keskmängijad Marc Gasol ja Aron Baynes vahetavad kolmeseid. Austraalia edu on kahe ja poole minutiga ühe punkti võrra kasvanud, 43:37.

Teine poolaeg on alanud!

Austraalia on väljakult viskeid tabanud 47 protsendiga, Hispaanial on see näitaja vaid 32. Üleplatsimees on seni Patty Mills 11 punkti, Matthew Dellavedova arvel on 6 punkti ja 5 resultatiivset söötu. Hispaanialo on Rubio toonud 9 punkti ja 4 söötu.

Ja poolaeg ongi läbi, Austraalia juhib 37:32.

Austraalia edu püsib, teisel veerandajal on südika esituse teinud vahetusmees Mitch Creek, kelle arvel on kaks punkti ja neli lauapalli. Hispaania mängi püsib üheksa punkti toonud Ricky Rubio õlul. Poolajani on pisut alla nelja minuti.

Nüüd on hoogu läinud Patty Mills, kes tegi kaks osavat korvi järjest. Tema arvel on nüüd kaheksa punkti. Austraalia juhib 6.15 enne esimese poolaja lõppu 27:22, Hispaania on sellel veerandajal veel nulli peal.

Esimene veerandaeg on läbi, selle võidab Sergio Llulli viimase sekundi kolmesest Hispaania 22:21.

Esimesed kaheksa minutit on olnud oodatult tasavägised: Hispaania juhib 15:14. Nüüd saavad oma oskusi näidata peamiselt pingimehed.

Juancho Hernangomes viib tabava kolmesega Hispaania 8:4 ette. Hispaania on kolme ja poole minutiga üritanud juba viit kolmepunktiviset, neist sisse on läinud kaks.

Mäng algas!

Hispaania algkoosseis: Ricky Rubio, Rudy Fernandez, Victor Claver, Juancho Hernangomez, Marc Gasol.Austraalia viisik: Patty Mills, Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Jock Landale, Aron Baynes.

Nonii! Ütleme tere ennelõunat kõikidele korvpallisõpradele! Hispaania ja Austraalia on MM-i poolfinaaliks valmis.